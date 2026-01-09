7 Minute 11 Second Viral MMS ने सोशल मीडिया पर मचाया हड़कंप! Link मांगने की मची होड़; जानें आखिर क्या है सच्चाई

7 Minute 11 Second Viral MMS: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। दरअसल, गूगल से लेकर इंस्टाग्राम, X (ट्विटर) तक हर जगह एक नाम गुंज रहा है, वह हैं “7 Minute 11 Second Video...

7 Minute 11 Second Viral MMS: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। दरअसल, गूगल से लेकर इंस्टाग्राम, X (ट्विटर) तक हर जगह एक नाम गुंज रहा है, वह हैं “7 Minute 11 Second Video Viral”। लोग इस वीडियो के ओरिजनल क्लिप को खोज रहे हैं, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह वीडियो असली है या AI से बना हुआ है।

ओरिजनल क्लिप को खोज रहे लोग

वहीं, 7 Minute 11 Second Video Viral को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे है। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि यह वीडियो पाकिस्तान से जुड़ा है और Umair नाम के शख्स का प्राइवेट वीडियो है। हालांकि सच्चाई क्या है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। यूजर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो के ओरिजनल क्लिप को खोज रहे हैं। 7 मिनट 11 सेकेंड के वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। ट्विटर (X), इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर इसके छोटे-छोटे क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं।

वीडियो की लंबाई ही बनी इसकी पहचान

खास बात यह है कि इस वीडियो की लंबाई ही इसकी पहचान बन गई है। यूजर यह जानना चाहते हैं कि पूरा वीडियो कहां मिलेगा? इसकी वजह से यह शब्द ट्रेंड कर रहा है, जिसके बाद फिर से सोशल मीडिया में हल्ला मच गया है। हालांकि अभी तक वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह ट्रेंड हमें याद दिलाता है कि हर वायरल चीज सच नहीं होती।

