खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर की बेरहमी से हत्या, इस हालत में मिला शव; इलाके में दहशत

Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Jan, 2026 12:57 PM

a 15 year old boy sleeping in a shed was brutally murdered

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना से एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक 15 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान 15 वर्षीय गोलू कुमार मांझी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गोलू शत्रु यादव के खटाल पर काम करता था, इसलिए वह रात में भी उसी खटाल में जाकर सोया करता था। घटना की रात भी गोलू घर से खाना खाकर खटाल पर सोने चला गया। सुबह जब परिवार के लोग गोलू को उठाने पहुंचे, तो वह मृत पड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

इलाके में दहशत का माहौल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। गोलू का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। वहीं, इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
 

