हैवानियत की हदें पार: 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या; खून से लथपथ मिला शव

6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की हृदयविदारक घटना सामने आई है। लापता बच्ची का शव तालाब किनारे खून से लथपथ मिला। पुलिस ने सीसीटीवी और चश्मदीदों के आधार पर पड़ोसी आरोपी विकास महतो को गिरफ्तार कर लिया है,

Bihar Crime: बिहार के दरभंगा जिले में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पड़ोस में रहने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कपड़ों पर खून के धब्बे मिले हैं।

कुत्तों के भौंकने से हुआ शक, तालाब किनारे मिला शव

यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के एक गांव से शनिवार शाम को लापता हुई बच्ची की तलाश में परिजन दर-दर भटक रहे थे। देर रात गांव के बाहर तालाब के समीप कुत्तों के असामान्य रूप से भौंकने पर परिजनों को संदेह हुआ। मौके पर पहुंचने पर मासूम का लहूलुहान शव एक दीवार के पास बरामद हुआ। आशंका है कि बच्ची को अंधेरे का फायदा उठाकर सुनसान जगह ले जाया गया और वारदात को अंजाम दिया गया।



सीसीटीवी और चश्मदीदों ने खोला राज

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि घटना के समय तालाब किनारे तीन बच्चियां खेल रही थीं। आरोपी विकास महतो (22 वर्ष) ने तीनों को दबोचने की कोशिश की, जिनमें से दो भागने में सफल रहीं, लेकिन मासूम उसकी गिरफ्त में आ गई। दोनों बच्चियों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को उसके घर से दबोच लिया।

सड़कों पर उतरा जनसैलाब, फांसी की मांग

घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों और परिजनों ने दरभंगा के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए मौके पर 5 थानों की पुलिस बल तैनात की गई है।

प्रशासनिक मुस्तैदी और जांच

दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) जगुनाथ रेड्डी ने स्वयं घटनास्थल का जायजा लिया। मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए FSL और साइबर सेल की टीम को भी बुलाया गया है। आरोपी से कड़ी पूछताछ जारी है। SSP का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। इस जघन्य अपराध के लिए आरोपी को सख्त से सख्त कानूनी सजा दिलाई जाएगी।