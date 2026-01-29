Silver Price Today: चांदी ने मचाया हड़कंप, 1 किलो पहली बार 4 लाख के पार

गुरुवार, 29 जनवरी 2026 को चांदी की कीमतों ने देश और दुनिया दोनों बाजारों में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया।

Silver Price Today: गुरुवार, 29 जनवरी 2026 को चांदी की कीमतों ने देश और दुनिया दोनों बाजारों में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू सर्राफा बाजार तक चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिसका सीधा असर बिहार के ज्वैलरी और बुलियन मार्केट में भी साफ नजर आया।

इंटरनेशनल मार्केट से आई तेजी की लहर

सुबह के कारोबार में अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी पहली बार 119 डॉलर प्रति औंस के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गई। बाद में हल्की गिरावट के साथ यह 117 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड करती दिखी, जो पिछले सत्र की तुलना में करीब 3.5% ज्यादा है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कोई बदलाव न करना इस तेजी की बड़ी वजह मानी जा रही है।

MCX पर चांदी 4 लाख के पार, भारत में बना नया रिकॉर्ड

भारत में भी चांदी ने नया कीर्तिमान रच दिया। MCX पर चांदी पहली बार 4 लाख रुपये प्रति किलो के पार निकल गई। सुबह करीब 9:45 बजे चांदी 4,02,792 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी, जो पिछले बंद भाव से लगभग 4.5% की तेजी दर्शाता है।

पटना समेत प्रमुख शहरों में चांदी का भाव (₹/किलो)

शहर चांदी का भाव

पटना ₹4,00,000 – ₹4,05,000

गया ₹3,98,500

भागलपुर ₹4,02,000

मुजफ्फरपुर ₹3,99,000

दरभंगा ₹3,97,500

नोट: शहरों में रेट स्थानीय टैक्स और डिमांड के हिसाब से थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है।

IBJA Silver Rate: एक दिन में जबरदस्त उछाल

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 28 जनवरी को चांदी का भाव 3,58,267 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया था, जो इससे पहले के दिन की तुलना में करीब 4% ज्यादा था। इसके बाद 29 जनवरी को कीमतों ने सीधा लंबा जंप लगाया।

चांदी इतनी महंगी क्यों हो रही है?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं—

वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव

टैरिफ वॉर को लेकर अनिश्चितता

अमेरिका द्वारा कनाडा समेत कई देशों पर भारी टैरिफ की चेतावनी

निवेशकों का सेफ हेवन की ओर रुझान

इन हालातों में सोना-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग तेजी से बढ़ी है।

आगे और बढ़ेगी चांदी?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर डॉलर में उतार-चढ़ाव जारी रहा,वैश्विक तनाव बना रहा और इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत रही तो चांदी की कीमतों में आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है। बिहार में भी शादी-विवाह और निवेश की मांग रेट को सपोर्ट कर सकती है।