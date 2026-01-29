Gold Price Today: सोने ने तोड़ा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 10 ग्राम 1.79 लाख के पार

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Jan, 2026 04:11 PM

Gold Price Today: सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। 29 जनवरी 2026 को सोना घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इसका सीधा असर बिहार के सर्राफा बाजार में भी देखने को मिला, जहां पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में सोना नए शिखर पर कारोबार कर रहा है।

MCX पर सोने ने बनाया नया ऑल-टाइम हाई

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फरवरी डिलीवरी वाला गोल्ड वायदा भाव करीब 10 हजार रुपये यानी 6% की छलांग लगाकर 1,75,869 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले ही सोना 1,62,429 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर छू चुका था। विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने सोने को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है।

इंटरनेशनल मार्केट का असर बिहार तक

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 2% से ज्यादा उछलकर 5,500 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गया। कारोबार के दौरान सोना 5,590 डॉलर के ऑल-टाइम हाई को भी छू गया। इसी वैश्विक तेजी का असर अब बिहार के ज्वैलरी बाजारों में साफ नजर आ रहा है।

पटना समेत प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट

पटना ₹1,78,900 ₹1,64,000 ₹1,34,190

गया ₹1,78,500 ₹1,63,600 ₹1,33,900

भागलपुर ₹1,79,000 ₹1,64,200 ₹1,34,300

मुजफ्फरपुर ₹1,78,700 ₹1,63,900 ₹1,34,050

नोट: शहर के हिसाब से ज्वैलरी मेकिंग चार्ज और टैक्स अलग-अलग हो सकते हैं।

IBJA Gold Rate Today: कैरेट के हिसाब से ताजा भाव

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार गुरुवार दोपहर तक सोने के दाम इस प्रकार रहे—

कैरेट सुबह का रेट दोपहर का रेट

24 कैरेट ₹1,64,635 ₹1,76,121

23 कैरेट ₹1,63,976 ₹1,75,416

22 कैरेट ₹1,50,806 ₹1,61,327

18 कैरेट ₹1,23,476 ₹1,32,091

14 कैरेट ₹96,312 ₹1,03,031

गहना खरीदना हुआ और महंगा

बिहार में शादी-विवाह और शुभ मुहूर्त को देखते हुए ज्वैलरी की मांग पहले से ही मजबूत है। ऐसे में सोने की कीमतों में आई इस ऐतिहासिक तेजी से आम ग्राहकों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। पटना के सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि रेट बढ़ने से खरीदारी थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन निवेश के तौर पर सोने की मांग बनी हुई है।

आगे क्या रहेगा सोने का ट्रेंड?

मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब तक

डॉलर कमजोर रहेगा

वैश्विक अनिश्चितता बनी रहेगी

ब्याज दरों को लेकर सस्पेंस रहेगा

तब तक सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ मजबूती बनी रह सकती है।

