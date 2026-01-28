Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Gold Price Today: सोना ₹1.6 लाख के पार, 6 दिन में छठा रिकॉर्ड, जानिए आज का ताजा भाव

Gold Price Today: सोना ₹1.6 लाख के पार, 6 दिन में छठा रिकॉर्ड, जानिए आज का ताजा भाव

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Jan, 2026 04:18 PM

gold price today in bihar 28 january 2026

सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। सोने की कीमतों में लगातार तेजी जारी है और आज इसने इतिहास का नया रिकॉर्ड बना दिया है।

Gold Price Today: सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। सोने की कीमतों में लगातार तेजी जारी है और आज इसने इतिहास का नया रिकॉर्ड बना दिया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड की कीमत करीब 2 फीसदी उछलकर पहली बार 1.6 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई।

MCX पर सोना लगातार छठे दिन चढ़ा

MCX गोल्ड फरवरी वायदा भाव आज करीब 4,700 रुपये की तेजी के साथ 1,62,429 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले यह 1,59,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी ने निवेशकों और ज्वैलरी खरीददारों—दोनों की चिंता बढ़ा दी है।

Bihar Gold Rate Today: पटना में सोना ऑल-टाइम हाई पर

राजधानी पटना सहित बिहार के प्रमुख शहरों में भी सोने की कीमतें सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गई हैं।

Patna Gold Price Today (प्रति 10 ग्राम)
कैरेट    आज का भाव

और ये भी पढ़े

  • 24 कैरेट सोना    ₹1,65,200
  • 22 कैरेट सोना    ₹1,51,450
  • 18 कैरेट सोना    ₹1,23,930

ज्वैलर्स के मुताबिक शादी-विवाह और निवेश की मांग के बावजूद इतनी ऊंची कीमतों ने ग्राहकों को फिलहाल इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है।

IBJA Gold Rate Today: कैरेट के हिसाब से ताजा भाव

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के दोपहर के ताजा आंकड़ों के अनुसार—

कैरेट    आज का भाव (₹ /10 ग्राम)

  • 24 कैरेट    1,63,827
  • 23 कैरेट    1,63,171
  • 22 कैरेट    1,50,066
  • 18 कैरेट    1,22,870
  • 14 कैरेट    95,839

(नोट: इनमें मेकिंग चार्ज और GST शामिल नहीं हैं)

 क्यों आसमान छू रही हैं सोने की कीमतें?

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक—

  • वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड तेजी
  • डॉलर में उतार-चढ़ाव
  • सुरक्षित निवेश 

इन सभी कारणों से सोना दुनियाभर में मजबूत बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 5,000 डॉलर प्रति औंस के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर बना हुआ है, जिसका सीधा असर बिहार समेत पूरे देश के बाजारों पर दिख रहा है।

कल क्या था भाव?

दिल्ली में 24 कैरेट सोना मंगलवार को ₹1,58,700 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
MCX पर पिछले हफ्ते ही सोना करीब 9.5% महंगा हुआ था।

निवेशकों और खरीदारों के लिए सलाह

बिहार के सर्राफा बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से सोना अभी भी मजबूत विकल्प बना हुआ है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!