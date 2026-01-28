Silver Price Today: चांदी ने बनाया नया इतिहास, MCX पर ₹3.7 लाख के पार, जानिए आज का ताजा भाव

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Jan, 2026 04:34 PM

चांदी की कीमतों ने निवेशकों और खरीदारों—दोनों को चौंका दिया है। बुधवार सुबह कारोबार के दौरान चांदी ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया।

Silver Price Today: चांदी की कीमतों ने निवेशकों और खरीदारों—दोनों को चौंका दिया है। बुधवार सुबह कारोबार के दौरान चांदी ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मार्च वायदा चांदी करीब 6 फीसदी की जबरदस्त तेजी के साथ ₹3,77,655 प्रति किलो के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी ₹3,59,800 प्रति किलो पर बंद हुई थी। यानी एक ही दिन में 21 हजार रुपये से ज्यादा की छलांग लग गई।

लगातार तेजी से बाजार में हलचल

कमोडिटी बाजार में लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के बीच चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। GoodReturns के मुताबिक आज चांदी का भाव ₹3,80,000 प्रति किलो तक पहुंच गया, जो खुदरा बाजार में नई ऊंचाई मानी जा रही है।

सुबह से दोपहर तक तेज उछाल

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार—

सुबह चांदी का भाव: ₹3,44,564 प्रति किलो

दोपहर तक भाव बढ़कर: ₹3,61,821 प्रति किलो

यानी कुछ ही घंटों में चांदी करीब 17,000 रुपये महंगी हो गई।

Bihar Silver Rate Today: पटना समेत प्रमुख शहरों में क्या है भाव?

बिहार में चांदी के गहने और निवेश करने वालों के लिए भी आज का दिन अहम रहा। राजधानी पटना सहित कई शहरों में चांदी रिकॉर्ड लेवल पर कारोबार कर रही है।

Patna Silver Price Today

वजन आज का भाव

10 ग्राम ₹3,800

100 ग्राम ₹38,000

1 किलो ₹3,80,000

सर्राफा बाजार से जुड़े लोगों के मुताबिक, ऊंचे दामों के बावजूद शादी-विवाह और निवेश की मांग बनी हुई है।

पिछले दिन क्या रहा था चांदी का भाव?

मंगलवार को चांदी ने देशभर के बाजारों में जबरदस्त तेजी दिखाई थी। एक दिन में करीब ₹40,500 की उछाल। चांदी ₹3,70,000 प्रति किलो के नए शिखर पर पहुंची। इससे पहले भाव ₹3,29,500 प्रति किलो था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहा सपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी का प्रदर्शन बेहद मजबूत बना हुआ है—

स्पॉट सिल्वर 100 डॉलर प्रति औंस के अहम स्तर के ऊपर

हाल के सत्रों में 112 से 117 डॉलर प्रति औंस के बीच कारोबार

सुरक्षित निवेश के रूप में चांदी की मांग तेज

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि—