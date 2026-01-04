Main Menu

प्रेमिका के साथ होटल पहुंचा युवक, खाई दवा और हो गई मौत...कमरे में इस हालत में मिली लाश

Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Jan, 2026 07:22 PM

a couple arrived at a hotel on new year s day the young man died

Bihar Desk: यूपी के गाजियाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर गर्लफ्रेंड के साथ होटल गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

गर्लफ्रेंड के साथ होटल गया था युवक

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अभयखंड-दो स्थित इम्पीरियो होटल की है। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी रजनीश (30 वर्षीय) के रूप में हुई है, जो पेशे से शिक्षक थे। बताया जा रहा है कि नए साल के मौके पर रजनीश अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद आया था। दो जनवरी को दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद वे इम्पीरियो होटल में ठहरे थे। होटल के कमरे में ठहरने के बाद रजनीश ने कोई दवा खाई। इसके बाद उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

जांच में जुटी पुलिस

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुसिल उसकी प्रेमिका से भी पूछताछ कर रही है। अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।


 

