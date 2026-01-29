Main Menu

  सुपौल में दर्दनाक हादसा, स्कूल जा रही छात्रा को ट्रक ने कुचला...मौके पर मौत; मची चीख-पुकार

Edited By Swati Sharma, Updated: 29 Jan, 2026 10:49 AM

a female student was killed after being run over by a truck

Supaul Road Accident: बिहार में सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र में बुधवार को स्कूल जा रही छात्रा की ट्रक से कुचल कर घटनास्थल मौत हो गई। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों ने बताया 15 वर्षीय सुलेखा कुमारी अपने पिता...

Supaul Road Accident: बिहार में सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र में बुधवार को स्कूल जा रही छात्रा की ट्रक से कुचल कर घटनास्थल मौत हो गई। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

पुलिस सूत्रों ने बताया 15 वर्षीय सुलेखा कुमारी अपने पिता के साथ साइकिल से अपने विद्यालय जा रही थी, तभी गद्दी - सुखानगर मार्ग पर एक ट्रक ने साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सुलेखा ट्रक की चपेट आ गई और उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सुलेखा के पिता टक्कर से दूर जा गिरे और घायल हो गए।

इधर, घटना की जानकारी मिलने पर वहां पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है तथा ट्रक जब्त करने के साथ मामले की जांच कर रही हैं। 

