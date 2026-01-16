VIDEO: Excise Department के अधिकारी को बिना अनुमति Bengal जाना पड़ा महंगा! Show Cause Notice जारी

Edited By Ramanjot, Updated: 16 Jan, 2026 03:43 PM
Kishanganj News: किशनगंज के एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी को बिना विभागीय अनुमति के बंगाल जाना काफी महंगा पड़ा। उत्पाद अधीक्षक ने जहां कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा है, तो वहीं डीएम ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सभी कर्मचारियों से शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, यह पूरा मामला किशनगंज उत्पाद विभाग से जुड़ा हैं, जहां विभाग के अधिकारी संगम कुमार विद्यार्थी अपने अन्य कर्मचारियों के साथ बारह जनवरी को निजी कार से बंगाल के सिलीगुड़ी गए थे इसी दौरान कार रफ्तार के कहर में हादसे का शिकार हो गई.....