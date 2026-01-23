Main Menu

जम्मू-कश्मीर डोडा हादसे में बिहार का लाल शहीद, शोक में डूबा पूरा गांव

Edited By Harman, Updated: 23 Jan, 2026 02:59 PM

a soldier from bihar was martyred in the jammu and kashmir doda accident

Jammu Kashmir Doda accident : जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हुए एक दर्दनाक हादसे में बिहार के भोजपुर जिले के वीर सपूत हरे राम कुंवर हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर सुनकर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

Jammu Kashmir Doda accident : जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हुए एक दर्दनाक हादसे में बिहार के भोजपुर जिले के वीर सपूत हरे राम कुंवर हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर सुनकर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

नथमलपुर गांव के रहने वाले थे शहीद जवान

शहीद हरे राम कुंवर भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नथमलपुर गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में ड्यूटी के दौरान हुए हादसे में हरे राम कुंवर ने वीरगति प्राप्त की।

बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की एक वाहन गहरी खाई में गिर गई, जिससे कम से कम 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शहीदों में बिहार के भोजपुर के नायक हरे राम कुंवर भी है। हादसा भद्रवाह-चंबा अंतरराज्यीय सड़क पर, खन्नी टॉप के पास हुआ। हर कोई इस हादसे से स्तब्ध है और माहौल गमगीन हो गया है। 

