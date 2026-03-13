Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Weather Update : अगले 24 घंटे भारी ! इन जिलों में वज्रपात के साथ बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी, तुरंत देखें ताजा वेदर रिपोर्ट

Weather Update : अगले 24 घंटे भारी ! इन जिलों में वज्रपात के साथ बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी, तुरंत देखें ताजा वेदर रिपोर्ट

Edited By Harman, Updated: 13 Mar, 2026 09:07 AM

bihar aaj ka mausam imd rain alert

मौसम विभाग ने बिहार के 5 जिलों के लिए आज अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। इन इलाकों में मौसम विभाग ने मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी...

 Weather Update : बिहार के कई जिलों में मौसम के तेवर बदल गए हैं। कहीं तेज ठंडी हवाओं ने राहत दी है, तो कहीं हल्की बूंदाबांदी से उमस कम हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शुक्रवार से लेकर 17 मार्च तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आंधी-तूफान और बारिश की स्थिति बनी रहेगी।

इन जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी

मौसम विभाग ने बिहार के 5 जिलों के लिए आज यानी शुक्रवार अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। इन इलाकों में मौसम विभाग ने मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई है। 

15 मार्च से बारिश का तांडव

मौसम विभाग के अनुसार, 15 मार्च से एक बार फिर बिहार में बारिश का मौसम देखने को मिल सकता है। प्रदेश में दो दिन तक बारिश का मौसम जारी रहने की संभावना जताई गई है। 15 और 16 मार्च को बिहार के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट है। इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। 

37 डिग्री के पार पहुंचा पारा

एक तरफ बारिश की राहत है, तो दूसरी तरफ तापमान अब भी डरा रहा है। दक्षिण-पश्चिम बिहार के जिलों में गर्मी का सितम चरम पर है। बुधवार को कैमूर में तापमान 36.8°C दर्ज किया गया, जिसने लोगों को मई-जून वाली गर्मी का अहसास कराया। पटना का पारा भी 34.3°C के पार बना हुआ है। हालांकि, आगामी बारिश से अगले तीन-चार दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आने की उम्मीद है।
 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!