सीतामढ़ी में दर्दनाक हादसा, कोचिंग जा रहे छात्र को पिकअप ने कुचला, घायल को छोड़ गाड़ी से गिरी मछलियां लूटने लगे लोग

Bihar News: बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक बेहद दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां कोचिंग जा रहे एक छात्र को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, लेकिन वहां मौजूद लोग पुलिस को सूचना देने के बजाय पिकअप में भरी मछलियां लूटने में जुट गए।

कोचिंग जा रहे छात्र को पिकअप ने कुचला

यह घटना पुपरी थाना क्षेत्र के झझिहट गांव के पास हुई। मृत छात्र की पहचान रितेश कुमार उर्फ गोलू के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि गोलू रोज की तरह सुबह कोचिंग पढ़ने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार पिकअप ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छात्र की मौके पर ही मौत हो गई।हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पिकअप चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पिकअप में मछलियां लदी हुई थीं, जिसे देखकर आसपास के लोग मछलियां लूटने लगे। इस दौरान किसी ने भी तुरंत पुलिस को सूचना नहीं दी। कुछ देर बाद जब परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे। बेटे को मृत अवस्था में देखकर परिजन बदहवास हो गए और उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच की जा रही है।