Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मछली पकड़ने के दौरान गंगा में बहे 3 लोग, नदी की लहरों ने निगली दो जानें, एक की हालत नाजुक...मचा कोहराम

मछली पकड़ने के दौरान गंगा में बहे 3 लोग, नदी की लहरों ने निगली दो जानें, एक की हालत नाजुक...मचा कोहराम

Edited By Harman, Updated: 02 Mar, 2026 08:42 AM

buxar ganga river accident drowning ramrekha ghat two people died

Bihar News :  बिहार के बक्सर जिले में मछली पकड़ते समय नदी में डूबने से दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

Bihar News :  बिहार के बक्सर जिले में मछली पकड़ते समय नदी में डूबने से दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। 

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना जिले के टाउन पुलिस थाना क्षेत्र के रामरेखा घाट पर हुई। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान सिविल लाइंस निवासी महावीर कुमार (20) और मल्लाह टोली निवासी संजू भर (41) के रूप में हुई है। 

टाउन पुलिस थाने के प्रभारी मनोज कुमार ने बताया, "यह घटना रविवार दोपहर लगभग दो बजे गंगा नदी के किनारे रामरेखा घाट पर हुई, जहां कई लोग मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरे थे।" उन्होंने बताया कि घायल आदर्श कुमार को पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!