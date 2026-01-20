Main Menu

  छपरा में दर्दनाक हादसा, महिला को यूं खींच ले गई मौत...मची चीख-पुकार

20 Jan, 2026 05:53 PM

Chhapra Road Accident: बिहार में सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आज मंगलवार को सड़क निर्माण कार्य में प्रयुक्त एक हाइवा की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि बिनटोली गांव में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण कार्य में प्रयुक्त एक हाइवा ने स्थानीय गांव निवासी सरीखन राय की पत्नी चम्पा देवी (62) को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में उक्त महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद स्थानीय ग्रामीण उग्र हो गए।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

वहीं, इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उग्र ग्रामीणों को शांत कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और हाइवा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में मृतक के परिजनों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
 

