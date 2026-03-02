Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मुखिया के घर फरियाद लेकर गई महिला को खंभे से बांधकर पीटा, इलाज के दौरान मौत; फैली सनसनी

मुखिया के घर फरियाद लेकर गई महिला को खंभे से बांधकर पीटा, इलाज के दौरान मौत; फैली सनसनी

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Mar, 2026 10:35 AM

woman who went to mukhiya s house with complaint died after being beaten

मृतका की पहचान अमही गांव वार्ड संख्या-11 निवासी मो. सहासुद्दीन की पत्नी रौशन खातून के रूप में हुई है। आरोप है कि 25 फरवरी की सुबह वह अपनी फरियाद लेकर स्थानीय मुखिया कुमारी देवी के घर पहुंची थी, जहां विवाद बढ़ने पर मुखिया के परिजनों ने उसे खंभे से...

Bihar News : बिहार के मधुबनी जिले के घोघरडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमही गांव में न्याय की गुहार लगाने गई 40 वर्षीय महिला के साथ कथित अमानवीय व्यवहार और मारपीट का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला की मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। 

मृतका की पहचान अमही गांव वार्ड संख्या-11 निवासी मो. सहासुद्दीन की पत्नी रौशन खातून के रूप में हुई है। आरोप है कि 25 फरवरी की सुबह वह अपनी फरियाद लेकर स्थानीय मुखिया कुमारी देवी के घर पहुंची थी, जहां विवाद बढ़ने पर मुखिया के परिजनों ने उसे खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा। गंभीर हालत में महिला को पहले पीएचसी घोघरडीहा, फिर अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास और बाद में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 

घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। त्वरित कारर्वाई करते हुए मुख्य आरोपी मुखिया के पुत्र मगनू सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की पुष्टि डीएसपी अमित कुमार ने करते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मृतका अपने पीछे एक पुत्र और दो पुत्रियों समेत तीन छोटे बच्चों को छोड़ गई है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!