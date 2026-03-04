तेज रफ्तार का तांडव, सड़क पर बिछी लाशें; बाइक सवारों को रौंदकर भागा ऑटो चालक...मची चीख-पुकार

Bihar Road Accident News : बिहार में समस्तीपुर जिले के चकमहेसी थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम ऑटो रिक्शा और बाइक के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना चकमहेसी थाना क्षेत्र की है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंगलवार की देर शाम रामलीला चौक के पास मंगलवार की देर शाम ऑटो रिक्शा और बाइक के बीच टक्कर हो गयी। इस घटना में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद माल वाहक ऑटो रिक्शा चालक वाहन लेकर फरार हो गया।



सूत्रों ने बताया कि इस घटना से आक्रोशित लोगों ने कल्याणपुर-पूसा सड़क को जाम कर दिया। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम को समाप्त कराया। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। शवों को पोस्टमाटर्म के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।