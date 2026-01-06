Main Menu

Bihar Weather: बिहार में ठंड का कहर! 4 दिन और गिरेगा तापमान, घना कोहरा बढ़ाएगा मुश्किलें

Edited By Ramanjot, Updated: 06 Jan, 2026 08:21 AM

aaj ka mausam 06 january 2026

बिहार में ठंड ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और कमजोर Western Disturbance के असर से प्रदेश में कड़ाके की ठंड लौट आई है।

Aaj ka Mausam 06 January 2026: बिहार में ठंड ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और कमजोर Western Disturbance के असर से प्रदेश में कड़ाके की ठंड लौट आई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अगले चार दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

दिन के तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन रातें और सुबह पहले से ज्यादा सर्द रहने वाली हैं। ठंडी पछुआ हवाओं और बढ़ी हुई नमी के कारण Dense Fog लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है।

सुबह-शाम ठिठुरन, पाले का खतरा भी

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक सुबह और देर शाम Severe Cold Conditions बनी रह सकती हैं। कई इलाकों में पाला पड़ने की आशंका जताई गई है, जिससे रबी फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

इन जिलों में घने कोहरे का ज्यादा असर

आने वाले 2–3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में Moderate to Dense Fog छाया रह सकता है। विशेष रूप से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा में घने कोहरे की संभावना जताई गई है।

कोहरे की वजह से सुबह के समय Visibility Level काफी कम रह सकता है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

शीत दिवस जैसी स्थिति के आसार

पटना मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि उत्तर बिहार और दक्षिण-पश्चिमी जिलों में Cold Day Conditions बन सकती हैं। कमजोर धूप और तेज पछुआ हवाओं के कारण दिन में भी ठंड का असर बना रहेगा।

कल कैसा रहा मौसम

पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सोमवार को गया राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.5°C रिकॉर्ड किया गया।
वहीं, अधिकतम तापमान की बात करें तो मोतिहारी में 19.4°C दर्ज किया गया। राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान करीब 10.6°C रहा।

तेज पछुआ हवाओं ने बढ़ाई कनकनी

बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर और दक्षिण-पश्चिम बिहार के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। तेज पछुआ हवाओं के कारण धूप निकलने के बावजूद कनकनी बनी रही। मौसम विभाग ने कई जिलों को Alert और Watch Category में रखा है।

7 जनवरी तक राहत के आसार नहीं

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, वातावरण में नमी और कमजोर पछुआ हवाओं के चलते कोहरा लंबे समय तक टिक सकता है। ऐसे में 7 जनवरी तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है।

