बिहार के मधेपुरा में भीषण सड़क हादसा, ऑटो–कार टक्कर में पिता-पुत्री की मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल

Madhepura Road Accident: बिहार के मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में पिता और उनकी नाबालिग पुत्री की मौत हो गई, जबकि एक पुत्र और दूसरी पुत्री समेत कई लोग घायल हो गये।

मिली जानकारी के अनुसार,यह हादसा सिंहेश्वर- पीपरा मुख्य मार्ग पर कमरगामा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या- 08 में पुलिस बैरियर के समीप हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार वैगन-आर कार ने ओवरटेक करने के दौरान आगे चल रहे ऑटो में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो और कार दोनों सड़क पर पलट गये। दुर्घटना में ऑटो सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गये, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मधेपुरा ले जाया गया। इलाज के दौरान कमरगामा पंचायत निवासी गौरीशंकर भगत (40) और उनकी पुत्री लक्ष्मी कुमारी (15) की मौत हो गई। उनके पुत्र ओमप्रकाश कुमार (11) की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिये हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि पुत्री छोटकी कुमारी (10) का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। हादसे में अन्य लोग भी घायल हुये हैं।



सूचना मिलते ही सिंहेश्वर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से ओवरटेक करना दुर्घटना का कारण बताया गया है। हादसे के बाद कुछ समय तक सड़क पर यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया।