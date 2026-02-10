Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • VIDEO: आपसी रंजिश में ITBP जवान ने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या, गांव में सनसनी

VIDEO: आपसी रंजिश में ITBP जवान ने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या, गांव में सनसनी

Edited By Ramanjot, Updated: 10 Feb, 2026 04:03 PM

#Bhojpur #Arrah #Bihar #ITBP भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बभनौली गांव में सोमवार की सुबह आपसी रंजिश को लेकर आईटीबीपी के एक जवान ने अपने ही चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई।...

Bihar News : भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बभनौली गांव में सोमवार की सुबह आपसी रंजिश को लेकर आईटीबीपी के एक जवान ने अपने ही चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार, आईटीबीपी जवान ने अपने चचेरे भाई को काफी नजदीक से सिर के बाईं ओर गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बभनौली गांव वार्ड संख्या छह निवासी अंबिका तिवारी के 52 वर्षीय पुत्र गणेश तिवारी के रूप में हुई है। वे पेशे से किसान थे... 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!