VIDEO: रोहतास में बालू माफियाओं पर करारा प्रहार, एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी

Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Feb, 2026 03:35 PM



A-

A+

#Bihar #Rohtas #Dehari रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने देर रात बड़ा और सख्त अभियान चलाते हुए बालू माफियाओं पर करारा प्रहार किया है।डेहरी एसडीएम निलेश कुमार के नेतृत्व में दलबल के साथ औचक छापेमारी की गई,...