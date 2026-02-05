VIDEO: Samastipur में एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या, शव मिलने से इलाके में सनसनी

#Samastipur #Bihar #CrimeNews समस्तीपुर जिले में एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर खैरा गांव स्थित मब्बी चिमनी के समीप का है, जहां सड़क किनारे अरहर के खेत से एक व्यक्ति का शव मिलने...

Samastipur : समस्तीपुर जिले में एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर खैरा गांव स्थित मब्बी चिमनी के समीप का है, जहां सड़क किनारे अरहर के खेत से एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते रोसड़ा पुलिस घटना स्थल पहुंच मृतक व्यक्ति की पहचान कर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने प्रेस विज्ञप्त जारी कर बताया है कि मृतक की पहचान 42 वर्षीय अमीन टुनटुन राउत, पिता स्वर्गीय लक्ष्मी राउत, निवासी छेछनी गांव, थाना लड़झा घाट के रूप में हुई है...