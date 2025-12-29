Main Menu

  • बिहार के इस जिले में बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, अब इस दिन तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान ; DM का बड़ा आदेश

Edited By Harman, Updated: 29 Dec, 2025 09:25 AM

all bihar school closed

School Closed: कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर अब स्कूलों पर भी दिख रहा है। भयंकर ठंड को देखते हुए मुजफ्फरपुर  जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मुजफ्फरपुर में कक्षा आठवीं तक...

School Closed: कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर अब स्कूलों पर भी दिख रहा है। भयंकर ठंड को देखते हुए मुजफ्फरपुर  जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मुजफ्फरपुर में कक्षा आठवीं तक के छात्रों के लिए 1 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है। पहले यह आदेश 28 दिसंबर तक लागू था, जिसे अब बढ़ाकर 1 जनवरी कर दिया गया है।

1 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

आदेश के मुताबिक, मुजफ्फरपुर  जिले के कक्षा आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 1 जनवरी तक शिक्षण कार्य पूरी तरह स्थगित कर दिया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी बढ़ती ठंड को देखते हुए  28 दिसंबर तक कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन मौसम में कोई खास सुधार न होने के कारण जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियों की अवधि बढ़ा दी है।

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अवकाश आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही बरतने वाले स्कूलों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
 

