पटना में कुख्यात अपराधी अमन शुक्ला की गोली मारकर हत्या, दिनदहाड़े वारदात से इलाके में हड़कंप

बिहार की राजधानी पटना में सोमवार शाम एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। कुख्यात अपराधी अमन शुक्ला की बाइक सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी।

पटना: बिहार की राजधानी पटना में सोमवार शाम एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। कुख्यात अपराधी अमन शुक्ला की बाइक सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। यह घटना पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के विद्यापुरी पार्क के पास शाम करीब 6 बजे हुई। हमलावरों ने गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गए, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया।

मौके से तीन खोखे बरामद, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस इसे पुरानी रंजिश या गैंगवार से जोड़कर जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल से तीन खाली कारतूस (खोखे) बरामद किए गए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की गहन छानबीन की जा रही है, ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। पुलिस ने कई टीमों का गठन कर छापेमारी तेज कर दी है।

2020 की बैंक डकैती में था आरोपी

मृतक अमन शुक्ला पर 2020 में बेऊर जेल के पास हुई एक बड़ी बैंक डकैती का आरोप था। वह पिछले साल मई में जमानत पर जेल से बाहर आया था। रिहाई के बाद वह पटना में एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी संचालित कर रहा था। पुलिस इस पहलू सहित सभी संभावित कोणों से मामले की तफ्तीश कर रही है, जिसमें पुरानी दुश्मनी और लूटकांड से जुड़े अन्य आरोपी शामिल हैं।

थेरेपी से लौटते समय मारी गई गोली

पूर्वी पटना के एसपी परिचय कुमार के अनुसार, अमन शुक्ला पिछले छह महीनों से नियमित रूप से विद्यापुरी पार्क के पास फिजियोथेरेपी कराने आता था। सोमवार को भी वह थेरेपी पूरा कर लौट रहा था, तभी अज्ञात बाइक सवारों ने उस पर हमला कर दिया। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल अमन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

पत्नी के बयान पर दर्ज हुआ केस, गैंगवार एंगल से भी जांच

मृतक की पत्नी पूजा शुक्ला के बयान पर पत्रकार नगर थाने में दो अज्ञात बाइक सवार अपराधियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि डकैती मामले से जुड़े कितने आरोपी इस समय जेल से बाहर हैं और उनकी गतिविधियां क्या हैं।

फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है, ताकि आगे कोई अप्रिय घटना न हो। यह वारदात पटना में अपराध जगत की सक्रियता को एक बार फिर उजागर करती है।