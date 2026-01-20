Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंचायत स्तर पर खेल गतिविधियों को सशक्त बनाने की पहल, खेल क्लबों के साथ बैठकें आयोजित करने का निदेश

पंचायत स्तर पर खेल गतिविधियों को सशक्त बनाने की पहल, खेल क्लबों के साथ बैठकें आयोजित करने का निदेश

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Jan, 2026 04:56 PM

an initiative to strengthen sports activities at the panchayat level

विभाग ने सभी जिलों को यह भी निर्देश दिया है कि आयोजित बैठकों से प्राप्त फीडबैक को संकलित कर 31 जनवरी 2026 तक विभाग को समर्पित किया जाए, ताकि प्राप्त सुझावों के आधार पर खेल योजनाओं को और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके।

Bihar News: खेल विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला खेल कार्यालयों को निदेशित किया गया है कि ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत स्तर पर उपलब्ध खेल अवसंरचना को सक्रिय करने के उद्देश्य से निर्वाचित खेल क्लब सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं। इन बैठकों के माध्यम से खेल गतिविधियों के संचालन, अवसंरचना के उपयोग तथा स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों के विकास से संबंधित सुझाव एवं फीडबैक प्राप्त किए जा रहे हैं।

PunjabKesari


विभाग ने सभी जिलों को यह भी निर्देश दिया है कि आयोजित बैठकों से प्राप्त फीडबैक को संकलित कर 31 जनवरी 2026 तक विभाग को समर्पित किया जाए, ताकि प्राप्त सुझावों के आधार पर खेल योजनाओं को और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। 

PunjabKesari


अब तक निम्नलिखित जिलों से खेल क्लबों की बैठकों का फीडबैक प्राप्त हो चुका है- 

दरभंगा जिला: नेहरू स्टेडियम, लहेरियासराय में जिला स्तरीय खेल क्लबों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत स्तर पर खेल क्लबों के गठन, खेल मैदानों एवं प्रखंड स्तर पर इंडोर–आउटडोर स्टेडियम निर्माण की जानकारी दी गई। साथ ही, पंचायत स्तर से खिलाड़ियों के चयन कर उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। खेल क्लबों के सचिवों, अध्यक्षों एवं कोषाध्यक्षों से सुझाव प्राप्त किए गए। 

और ये भी पढ़े

अररिया जिला: रानीगंज प्रखंड में खेल क्लब के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्षों के साथ खेल क्लब संचालन को लेकर बैठक आयोजित की गई। 

बांका जिला: बाराहाट एवं बेलहर प्रखंड के सभी पंचायत खेल क्लबों के चयनित सदस्यों के साथ क्लब संचालन एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु बैठक आयोजित की गई। 

मधुबनी जिला: रहिका प्रखंड के सभी पंचायत खेल क्लबों के चयनित सदस्यों के साथ खेल क्लब संचालन को लेकर बैठक आयोजित की गई। 

इसके अतिरिक्त खेल विभाग द्वारा एक गूगल फॉर्म बनाया गया है जिसके माध्यम से आम जन भी अपना सुझाव साझा कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक है - 
https://hostwebs.site/I3V4RE

खेल विभाग द्वारा प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर पंचायत एवं नगर पंचायत स्तर पर खेल गतिविधियों को सशक्त बनाने, खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने तथा खेल अवसंरचना के अधिकतम उपयोग हेतु आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!