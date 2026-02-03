Anant Singh: अनंत सिंह आज लेंगे विधायक पद की शपथ, कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से पहुंचेगे विधानसभा

Anant Singh News : मोकामा से नवनिर्वाचित विधायक अनंत सिंह आज यानी मंगलवार को बिहार विधानसभा में सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे।। अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड में पिछले तीन महीनों से बेऊर जेल में है। बिहार विधानसभा के 243 सदस्यों में अब तक...

सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

अनंत सिंह के शपथ ग्रहण को देखते हुए विधानसभा परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। उन्हें भारी पुलिस बल, क्विक रिस्पॉन्स टीम और विशेष सुरक्षा दस्ते के साथ जेल से विधानसभा लाया जाएगा। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होते ही जेल वापस ले जाया जाएगा

मोकामा सीट पर RJD की वीणा देवी को हराया था

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आर्टिकल-188 के तहत विधायक के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त करने के लिए शपथ लेना अनिवार्य है। जानकारी हो कि अनंत सिंह ने मोकामा सीट पर राजद की वीणा देवी को 28,206 मतों के भारी अंतर से हराया। बता दें कि अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में हैं। अभी तक उन्हें इस केस में जमानत नहीं मिली।