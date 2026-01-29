सार्वजनिक स्थानों पर बैनर-पोस्टर लगाने वालों पर सख्ती...नहीं सुधरे तो होगी कड़ी कार्रवाई

गौरतलब है कि इस सुंदरता को बनाए रखने में कुछ संस्थाएं बाधा उत्पन्न कर रही हैं। देखा जा रहा है कि कुछ कोचिंग संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य संगठनों द्वारा सार्वजनिक जगहों एवं दीवारों पर अपना बैनर-पोस्टर चिपका देते हैं। एक के बाद अन्य लोग भी...

Bihar News : पटना नगर निगम की ओर से शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में निगम प्रशासन ने न केवल विभिन्न जन जागरूकता अभियानों को चलाया है, बल्कि शहर के दीवारों को सजाने के लिए सांस्कृतिक पहलें भी की हैं। मधुबनी पेंटिंग्स और एस्थेटिक वॉल पेंटिंग्स के जरिए पटना की सांस्कृतिक धरोहर और शहरी सौंदर्य को एक नई पहचान दी गई है। इसके अलावे बिहार के ऐतिहासिक धरोंहरों को भी पेंटिंग के जरिए दीवारों पर भी उकेरा गया है।



शहर की सुंदरता को पहुंच रहा नुकसान

गौरतलब है कि इस सुंदरता को बनाए रखने में कुछ संस्थाएं बाधा उत्पन्न कर रही हैं। देखा जा रहा है कि कुछ कोचिंग संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य संगठनों द्वारा सार्वजनिक जगहों एवं दीवारों पर अपना बैनर-पोस्टर चिपका देते हैं। एक के बाद अन्य लोग भी उसी पर चिपकाने लगते हैं। सबसे अधिक शहर के प्रमुख क्षेत्रों जैसे बोरिंग रोड, पटना जंक्शन और डिवाइडर्स पर पोस्टर और बैनर चिपकाए जा रहे हैं। इससे शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंच रहा है और स्वच्छता की दिशा में किए गए प्रयासों की उपेक्षा हो रही है। पटना के नगर आयुक्त यशपाल मीणा द्वारा सभी अंचल के कार्यपालक अधिकारी को निदेशित किया गया है की अपने अपने अंचल में अभियान चला कर ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई करें।



इस टोल-फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

पटना नगर निगम इस प्रकार की गतिविधियों के प्रति गंभीर है और स्पष्ट निर्देश है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था या प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या बैनर चिपकाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ बिहार नगरपालिका अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। पटना नगर निगम ने अपील की है कि शहर की खूबसूरती को बनाए रखने में आम नागरिकों का भी योगदान होना चाहिए। यदि किसी को भी सार्वजनिक स्थानों पर बैनर या पोस्टर चिपकाए जाने की जानकारी मिलती है, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के पटना नगर निगम के टोल-फ्री नंबर 155304 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शहर की सुंदरता और स्वच्छता का दायित्व केवल नगर निगम का नहीं, बल्कि सभी नागरिकों का है। सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि वे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें।