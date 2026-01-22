हत्या या आत्महत्या! कमरे में छज्जे की कड़ी से लटकी मिली केक दुकान के संचालक की लाश...मचा हड़कंप

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Jan, 2026 10:50 AM
Jamui Crime News: बिहार में जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र से पुलिस ने बुधवार की शाम केक दुकान के संचालक का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया है। वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
छज्जे की कड़ी से लटका हुआ मिला शव
पुलिस सूत्रों ने बताया कि संचालक का शव बेकरी दुकान के पीछे बने कमरे में छज्जे की कड़ी से लटका हुआ मिला है। कमरे के फर्श पर खून के निशान भी पाए गए हैं, जिससे मामले को संदिग्ध माना जा रहा है। मृतक की पहचान झाझा थाना क्षेत्र के बलियाडीह गांव निवासी मोहम्मद तसामूल (17) के रूप में की गयी है। सूत्रों ने बताया कि मोहम्मद तसामूल पिछले करीब पांच वर्षों से पांडो बाजार में अपने एक साथी के साथ केक की दुकान चला रहा था। दुकान वाले मकान के पीछे ही उसका रहने का कमरा था। दो दिन पहले उसका साथी घर चला गया था। बुधवार को जब परिचितों ने दुकान बंद देखी तो शक होने पर पीछे की खिड़की से झांककर देखा गया, जहां संचालक का शव लटका हुआ नजर आया।
जांच में जुटी पुलिस
सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर बरहट थाना की पुलिस ने बेकरी दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद विधि विज्ञान प्रयोशाला ( एफएसएल) की टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।पोस्टमाटर्म रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।