अवैध शराब कारोबार के मामले में जेल में बंद थी महिला, अचानक बिगड़ी तबीयत और फिर...

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Jan, 2026 03:55 PM
मंडल कारा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पहलेजा थाना क्षेत्र के रमसापुर गंगापार निवासी रामजी महतो की पत्नी चांदमुनि देवी (65) अवैध शराब कारोबार के मामले में अपने पति, पुत्र, पुत्रवधू सहित अन्य के साथ विगत कुछ दिनों से मंडल कारा छपरा में बंद थी।...
Chhapra News: बिहार में सारण जिला के मंडल कारा में बंद एक महिला कैदी की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई है। कैदी की मौत से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया।
मंडल कारा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पहलेजा थाना क्षेत्र के रमसापुर गंगापार निवासी रामजी महतो की पत्नी चांदमुनि देवी (65) अवैध शराब कारोबार के मामले में अपने पति, पुत्र, पुत्रवधू सहित अन्य के साथ विगत कुछ दिनों से मंडल कारा छपरा में बंद थी। अचानक उसकी तबीयत खराब होने पर उसे इलाज के लिए मंडल कारा प्रशासन ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।