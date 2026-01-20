क्या बिहार कांग्रेस में होगी टूट? अटकलों के बीच आलाकमान ने बुलाई बैठक, सभी विधायकों से वन-टू-वन करेंगे बात

Bihar Congress: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में पार्टी में टूट की आशंकाओं को देखते हुए शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व ने राजधानी दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार 23 जनवरी को कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में इस मुद्दे पर बैठक होगी।...

Bihar Congress: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में पार्टी में टूट की आशंकाओं को देखते हुए शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व ने राजधानी दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार 23 जनवरी को कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में इस मुद्दे पर बैठक होगी। कांग्रेस नेतृत्व ने बिहार के अपने सभी छह विधायकों को दिल्ली बुलाया है।

विधायकों के साथ एक-एक कर अकेले में मुलाकात करेगा पार्टी नेतृत्व

विधायकों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 23 जनवरी को बैठक बुलाई गई है जिसमें बिहार कांग्रेस के छह विधायकों के साथ सांसद, विधान परिषद सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और अन्य नेता शामिल होंगें। इस बैठक में विधायकों से नाराजगी की वजह जानने की कोशिश होगी क्योंकि विधायक प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम द्वारा पटना में आयोजित की जाने वाली बैठकों में शामिल नहीं होते हैं। सूत्रों के अनुसार विधायकों के साथ पार्टी नेतृत्व एक एक कर अकेले में भी मुलाकात करेगा और उनकी नाराजगी जानने की कोशिश की जायेगी। बिहार में भाजपा और जदयू की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के सभी छह विधायक पार्टी का दामन छोड़े सकते हैं।

इस बैठक में विधायक दल के नेता के नाम पर भी फैसला संभव है। आपसी विवाद के चलते अब तक विधायक दल का नेता चयन नहीं हो पाया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेतृत्व लगातार सभी प्रदेश के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक कर संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है।