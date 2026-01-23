बिहार: दर्दनाक! शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 7 साल के मासूम की मौत; भयानक हादसे ने झकझोर दिया परिवार

Bihar News : बिहार के बेतिया से एक दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है। यहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने एक सात वर्षीय मासूम की जिंदगी छीन ली।

Bihar News : बिहार के बेतिया से एक दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है। यहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने एक सात वर्षीय मासूम की जिंदगी छीन ली।

सोते वक्त हुआ हादसा, माता-पिता घर पर नहीं थे मौजूद

मिली जानकारी के अनुसार, बेतिया के साठी थाना क्षेत्र के धोबनी गांव की है। मृतक मासूम बच्चे की पहचान सात वर्षीय आयान देवान के रुप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आयान अपने भाई-बहनों के साथ सोया हुआ था। इस दौरान अयान के माता पिता पास के घर में बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने गए थे। अचानक घर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग ने तेजी से कच्चे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं दो बच्चों को किसी तरह बचा लिया गया लेकिन सात वर्षीय मासूम आयान आग की चपेट में आ गया। इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। इस एक भयानक हादसे ने हंसते खेलते परिवार में मातम पसार दिया।

घर जलकर राख, सदमे में परिवार

आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और साठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर पूरी तरह जल चुका था। शुक्रवार सुबह बच्चे का शव जीएमसीएच बेतिया पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे से परिजन गहरे सदमे में है।

