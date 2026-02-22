VIDEO: गिरिराज सिंह का बड़ा बयान,'यहां का हर नागरिक भारतवंशी..नहीं चलेगा गजवा-ए-हिंद..’

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Feb, 2026 03:22 PM
Giriraj Singh: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में रहते हैं वह भारतवंशी ही कहलाते हैं.. कोई यहां बाबर-औरंगजेब का औलाद नहीं है..इसके साथ ही...
Giriraj Singh: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में रहते हैं वह भारतवंशी ही कहलाते हैं.. कोई यहां बाबर-औरंगजेब का औलाद नहीं है..इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उनकी जुबान सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए खुलती है।