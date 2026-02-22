Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • VIDEO: गिरिराज सिंह का बड़ा बयान,'यहां का हर नागरिक भारतवंशी..नहीं चलेगा गजवा-ए-हिंद..’

VIDEO: गिरिराज सिंह का बड़ा बयान,'यहां का हर नागरिक भारतवंशी..नहीं चलेगा गजवा-ए-हिंद..’

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Feb, 2026 03:22 PM

Giriraj Singh: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में रहते हैं वह भारतवंशी ही कहलाते हैं.. कोई यहां बाबर-औरंगजेब का औलाद नहीं है..इसके साथ ही...

Giriraj Singh: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में रहते हैं वह भारतवंशी ही कहलाते हैं.. कोई यहां बाबर-औरंगजेब का औलाद नहीं है..इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उनकी जुबान सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए खुलती है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!