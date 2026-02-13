VIDEO: रोहतास सामूहिक दुष्कर्म केस में बड़ा फैसला, दोषियों को आजीवन कारावास, 50-50 हजार का जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Feb, 2026 03:40 PM



A-

A+

#Rohtas #ChenariPoliceStation #BiharNews #BiharNews रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र के खुरमाबाद गांव में छह साल पहले हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ADJ-14 की अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास...