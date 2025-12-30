Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar IAS Transfer: बिहार में  बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 15 IAS अधिकारियों के तबादले...आदेश जारी, यहां देखें List

Bihar IAS Transfer: बिहार में  बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 15 IAS अधिकारियों के तबादले...आदेश जारी, यहां देखें List

Edited By Harman, Updated: 30 Dec, 2025 02:18 PM

bihar 15 senior officers of the ias have been transferred

Bihar IAS Transfer: सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य के 15 वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्य दायित्वों में बदलाव किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

Bihar IAS Transfer: सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य के 15 वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्य दायित्वों में बदलाव किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

एन विजयलक्ष्मी बनीं योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव

जारी अधिसूचना के अनुसार, एन विजयलक्ष्मी को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग से स्थानांतरित करते हुए अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग नियुक्त किया गया है। उन्हें बिहार राज्य योजना परिषद और आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं शीर्षत कपिल अशोक को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का प्रभारी सचिव बनाया गया है। के. सेंथिल कुमार को गन्ना उद्योग विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही योजना परिषद एवं आपदा पुनर्वास से जुड़े दायित्व भी उन्हें सौंपे गए हैं। 

ग्रामीण विकास विभाग की कमान पंकज कुमार के हाथ

ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी अब पंकज कुमार संभालेंगे, जबकि वे सामान्य प्रशासन विभाग में जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी निभाते रहेंगे। इसके अलावा संजीव हंस को राजस्व परिषद का अपर सदस्य और नर्मदेश्वर लाल को कृषि विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। विनय कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। प्रेम सिंह मीणा को मुंगेर और मनीष कुमार को सारण प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। खेल विभाग से जुड़े फेरबदल में महेंद्र कुमार को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है, जबकि आरिफ अहसन को निदेशक, खेल, बिहार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 

पर्यटन और एससी-एसटी कल्याण विभाग में  भी बदलाव

निलेश रामचंद्र देवरे को पर्यटन विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी को नगर विकास एवं आवास विभाग से स्थानांतरित कर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग नियुक्त किया गया है। साथ ही वे महादलित विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और बिहार अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। वहीं गिरिवर दयाल सिंह को राजस्व परिषद से स्थानांतरित कर तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडेय को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। उपर्युक्त व्यवस्था के परिणामस्वरूप निलेश रामचंद्र देवरे प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!