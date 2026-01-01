Main Menu

Bihar Artist Pension: पेंशन के लिए कलाकारों को चुनने की प्रक्रिया जारी, अब तक 85 आर्टिस्ट को किया गया लिस्टेड

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jan, 2026 12:45 PM

bihar artist pension process of selecting artists for pension is underway

Bihar Artist Pension: बिहार सरकार ने राज्य सरकार की एक स्कीम के तहत कलाकारों को 3,000 रुपए महीने की पेंशन देने के लिए चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने बताया कि आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट (Art and Culture Department) ने अब तक 85 कलाकारों को लिस्ट किया है, जिन्हें 'मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना' का फायदा मिलेगा। 

10 साल से ज़्यादा के अनुभव वाले कलाकारों को पेंशन 
आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी प्रणव कुमार ने कहा, "हमने अब तक महीने की पेंशन के लिए 85 कलाकारों को चुना है। चुनने का प्रोसेस अभी भी जारी है। इस स्कीम का मकसद राज्य के सीनियर और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है। उन्होंने कहा कि सरकार पारंपरिक कला में दस साल से ज़्यादा के अनुभव वाले कलाकारों को पेंशन देगी। उन्होंने कहा कि वे बिहार के रहने वाले होने चाहिए और हर आर्टिस्ट की सालाना इनकम 1.2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 

राज्य के बड़े शहरों में खोले जाएंगे कई सेंटर
प्रणव कुमार ने कहा कि डिपार्टमेंट ने बिहार की दुर्लभ और खत्म हो रही कलाओं को बचाने और बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम भी शुरू किया है। सेक्रेटरी ने कहा, “मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना के तहत, राज्य के बड़े शहरों में कई सेंटर खोले जाएंगे, जहां अनुभवी टीचर (गुरु) के साथ संगतकार भी रखे जाएंगे, और इस स्कीम के लिए स्टूडेंट्स को भी चुना जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान, अनुभवी टीचरों को सरकार की तरफ से 15,000 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी, और स्टूडेंट्स को 3,000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप भी मिलेगी।” 

बिहार सरकार की फिल्म प्रमोशन पॉलिसी पर, कुमार ने कहा कि राज्य में फिल्म बनाने की काफी संभावनाएं और कई मौके हैं। उन्होंने कहा, “हम फिल्म बनाने वालों को राज्य में आने और घूमने के लिए बुला रहे हैं। पॉलिसी के तहत, फिल्म बनाने वालों को बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाली फिल्में बनाने में मदद मिलेगी। बिहार की खूबसूरत जगहें और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से फिल्म डायरेक्टरों को पसंद आया है।” उन्होंने कहा कि पॉलिसी में क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और सीरियल बनाने और दूसरी चीजों के लिए फाइनेंशियल ग्रांट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पॉलिसी में क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों के लिए कई तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिए गए हैं, और बताया कि डिपार्टमेंट ने अब तक 35 फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए मंज़ूरी दी है


 

