बिहार कांग्रेस ने की 'मनरेगा बचाओ संग्राम' की घोषणा, NDA सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Edited By Ramanjot, Updated: 08 Jan, 2026 04:57 PM

Bihar Politics: बिहार कांग्रेस (Bihar Congress) ने गुरुवार को बीजेपी (BJP) पर "गरीब विरोधी" होने का आरोप लगाया और 10 जनवरी से मनरेगा बचाओ संग्राम (MNREGA Bachao Sangram) चलाने के अपने फैसले की घोषणा की। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम (Rajesh Ram) ने "मनरेगा बचाने" के लिए आयोजित एक बैठक में पार्टी के विधायकों, जिला अध्यक्षों और अन्य नेताओं को संबोधित करने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि "यह सरकार (केंद्र में NDA सरकार) गरीबों के खिलाफ है। बीजेपी (BJP) नहीं चाहती कि गरीब मजबूत हों। इसीलिए उन्होंने मनरेगा बंद कर दिया है।" 

10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा संग्राम
राम ने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 10 जनवरी को जिला-स्तरीय बैठकों से शुरू होगा, जिसके बाद पंचायत-स्तरीय जनसंपर्क अभियान, वार्ड-स्तरीय शांतिपूर्ण धरने और 6 फरवरी तक जिला-स्तरीय मनरेगा बचाओ अभियान चलेगा। उन्होंने आगे कहा, "7 फरवरी से 15 फरवरी तक, हम विधानसभा का घेराव करेंगे, और 16 फरवरी से 25 फरवरी तक, AICC स्तर पर रैलियां होंगी।" बीजेपी नेताओं के इस आरोप का जवाब देते हुए कि कांग्रेस को भगवान राम के नाम से दिक्कत है, उन्होंने कहा, "हमें नाम से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बीजेपी को है। उन्हें बापू की विचारधारा से दिक्कत है, और उन्हें इस बात से दिक्कत है कि कांग्रेस सरकार मनरेगा योजना लाई थी।" उन्होंने कहा, "मेरे नाम में भी राम है, और राहुल जी और खड़गे जी ने मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उन्हें राम से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बीजेपी को 'दलित रामों' से है।" 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी महात्मा गांधी की विचारधारा को गोडसे की विचारधारा से बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, "हम जनता और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए मनरेगा बचाओ संग्राम आयोजित कर रहे हैं। बीजेपी ने बापू की विचारधारा को खत्म करके गोडसे की विचारधारा लाने की कोशिश की है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस का विरोध "सिर्फ नाम को लेकर नहीं" है, बल्कि इस बात को लेकर है कि "गरीबों के लिए संविधान में गारंटीशुदा 100 दिन के काम का प्रावधान" बंद कर दिया गया है, और "बापू की विचारधारा कमज़ोर हो गई है"।

