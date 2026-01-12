बिहार के इस हाईवे पर कोहरे के कारण 6 गाड़ियां आपस में भिड़ीं, मची चीख-पुकार

Edited By Harman, Updated: 12 Jan, 2026 03:42 PM
Bihar Road Accident News: कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा पड़ रहा है जिस कारण सड़क हादसे हो रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आज सुबह घने कोहरे की वजह से एक भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे -27 पर 6 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। वहीं हादसे में तीन लोग गंभीर रुप से घायल हो गए।
मिली जानकारी के अनुसार, घटना बेनीबाद थाना क्षेत्र के केवटसा चौक के समीप की है। बताया जा रहा है कि यहां पर घना कोहरे होने के कारण कम विजिबिलटी थी जिस कारण 6 वाहनों की आपस में भिंड़त हो गई। वहीं इन वाहनों की टक्कर में एक एम्बुलेंस के आगे से परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।