Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पत्नी को धोखा दे साली से रचाई शादी, नाराज बीवी ने बेटी संग उठाया ऐसा कदम... घर में मच गई चीख-पुकार

पत्नी को धोखा दे साली से रचाई शादी, नाराज बीवी ने बेटी संग उठाया ऐसा कदम... घर में मच गई चीख-पुकार

Edited By Harman, Updated: 29 Jan, 2026 04:58 PM

bihar nalanda mother daughter poisoning death case

Bihar Crime News : बिहार के नालंदा जिले से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां बिहार थाना क्षेत्र के पतुआना गांव में एक महिला और उसकी छह साल की बेटी की जहर खाने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और...

Bihar Crime News : बिहार के नालंदा जिले से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां बिहार थाना क्षेत्र के पतुआना गांव में एक महिला और उसकी छह साल की बेटी की जहर खाने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया।

पति ने कर ली थी साली से शादी

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक महिला की पहचान 27 वर्षीय मालो देवी के रूप में हुई है। वहीं मृत बच्ची का नाम प्रिया बताया गया है। बताया जा रहा है कि जहर खाने से दोनों की तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उसके पति पिंटू कुमार ने अपनी ही साली से प्रेम संबंध के बाद शादी कर ली थी, जिससे उनकी बेटी मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थी। इसी विवाद को लेकर मालो देवी ने अपने पति के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज कराया था, जिसमें पिंटू कुमार को जेल जाना पड़ा था।

मायके पक्ष ने जताई हत्या की आशंका

हालांकि प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन महिला के मायके पक्ष ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार किया है। मृतका के पिता ने  दामाद और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है।

पुलिस कर रही घटना की  जांच

घटना की सूचना मिलते ही बिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है और सभी पहलुओं की बारीकी से छानबीन की जा रही है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!