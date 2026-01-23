Main Menu

बच्चों को पढ़ा रहे थे शिक्षक... तभी भरभराकर गिरी छत; स्कूल में मचा कोहराम

​​​​​​​ग्रामीणों और विद्यालय से जुड़े लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मांग की है कि स्कूल भवन की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए या नए सिरे से निर्माण कराया जाए। लोगों का कहना है कि यदि यह हादसा बच्चों के साथ होता, तो परिणाम और भी भयावह...

Bihar News: बिहार में बगहा जिले के एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल, रामनगर प्रखंड के मठिया मध्य विद्यालय में गुरुवार को कक्षा में पढ़ा रहे शिक्षक पर जर्जर छत का हिस्सा गिर गया, जिससे वह शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज आवाज के साथ हुए इस हादसे से कक्षा में अफरा-तफरी मच गई और बच्चे दहशत में आ गए। 

पांचवीं कक्षा में रहे थे शिक्षक शौकत अली
मिली जानकारी के अनुसार, पांचवीं कक्षा में शिक्षक शौकत अली बच्चों को पढ़ा रहे थे। वह कुर्सी पर बैठकर पढ़ा रहे थे तभी अचानक कक्षा की छत का एक बड़ा टुकड़ा भरभराकर उनके सिर पर गिर पड़ा। छत गिरने से शिक्षक के सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। स्कूल स्टाफ और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उन्हें तुरंत रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए बेतिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMCH) रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। 

स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी
गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी छात्र को चोट नहीं आई। हालांकि, घटना के बाद स्कूल भवन की जर्जर हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। स्थानीय ग्रामीण प्रेम प्रसाद यादव ने कहा कि स्कूल भवन की स्थिति लंबे समय से खराब थी, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

ग्रामीणों और विद्यालय से जुड़े लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मांग की है कि स्कूल भवन की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए या नए सिरे से निर्माण कराया जाए। लोगों का कहना है कि यदि यह हादसा बच्चों के साथ होता, तो परिणाम और भी भयावह हो सकते थे।

