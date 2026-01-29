Main Menu

फिर दरिंदगी की हदें पार, महिला को घर में अकेली देख हैवान बना युवक; रुह कंपा देगी छपरा की ये दर्दनाक घटना

Edited By Harman, Updated: 29 Jan, 2026 12:56 PM

bihar woman rape in chhapra accused arrested

Chhapra Crime News : बिहार में सारण जिले में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस घटना ने पूरे इलाके के लोगों को सकते में डाल दिया है।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में पीड़िता ने पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा है कि वह किराया के मकान में अपने पति के साथ रहती है। जबकि मकान मालिक किसी दूसरे शहर में रहता है। रात में उसके गांव के युवक ने उसके पति घर पहुंचने के पहले घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 

सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने महिला के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही उसे चिकित्सकीय जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 

