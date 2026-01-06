Main Menu

Blogging के चक्कर में भयानक हादसा, बाइक रेसर ने युवक को मारी जोरदार टक्कर; उड़े परखच्चे, 130 की हाईस्पीड से दौड़ रही थी KTM

Edited By Ramanjot, Updated: 06 Jan, 2026 02:11 PM

bike racer who was blogging while riding hit young man

Road Accident: बिहार के पूर्णिया जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां ब्लॉगिंग के चक्कर में एक रेसर ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी है। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। 

बाइक में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ घटनाक्रम 
दरअसल, घटना सदर थाना क्षेत्र के कटिहार मोड़ टीओपी अंतर्गत कप्तान पुल के पास की है। बताया जा रहा है कि KTM बाइक 130Km प्रति घंटा की रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। इस दौरान ब्लॉगर रेस का ब्लॉग बना रहा था, जिससे पूरा घटनाक्रम बाइक में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में देखा जा रहा जा सकता है कि तेज रफ्तार बाइक सड़क पार कर रहे एक शख्स को टक्कर मार देती है। 

खून से लथपथ जमीन पर गिरा युवक
टक्कर इतनी भयानक थी कि शख्स खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा और बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। दूसरी ओर ब्लॉगर मौके का फायदा उठाते हुए भाग निकला।

घायल युवक की पहचान रामबाग निवासी धीरेंद्र चौधरी के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि धीरेंद्र रामबाग चौक पर कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है और रोज की तरह रात को बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में सड़क पार करने के दौरान वह भीषण हादसे का शिकार हो गया। 

