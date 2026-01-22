अब लॉटरी के माध्यम से इंटरव्यू बोर्ड चुन सकते हैं BPSC उम्मीदवार, आयोग ने शुरू किया नया सिस्टम

आयोग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, "उम्मीदवार अब लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अपना इंटरव्यू बोर्ड चुन सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर-आधारित रैंडम अलॉटमेंट की पिछली प्रथा की जगह लेगा जिसमें उम्मीदवारों की कोई भूमिका नहीं थी।" यह सिस्टम बुधवार को लागू हुआ, जो...

Bihar News: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने उम्मीदवारों को इंटरव्यू बोर्ड अलॉट करने के लिए एक नया लॉटरी-आधारित सिस्टम शुरू किया है। यह नई व्यवस्था, इंटीग्रेटेड 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के इंटरव्यू के पहले चरण से शुरू हो रही है, और यह सॉफ्टवेयर-आधारित रैंडम अलॉटमेंट की पिछली प्रथा की जगह लेगी।



प्रक्रिया के अनुसार, एक उम्मीदवार एक कंटेनर से एक पर्ची निकालता है और उसे खरोंचकर उस इंटरव्यू बोर्ड का पता लगाता है जिसे उसे अलॉट किया गया है। BPSC के बयान में कहा गया है कि बोर्ड के बारे में जानकारी उम्मीदवार को इंटरव्यू शुरू होने से कुछ ही समय पहले दी जाती है। इसमें कहा गया है कि इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले विषय विशेषज्ञों का चयन भी इंटरव्यू शुरू होने से ठीक पहले सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से किया जाता है।



बयान के अनुसार, इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने इस नई प्रणाली का स्वागत किया और प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। आयोग ने बताया कि इंटीग्रेटेड 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के इंटरव्यू में कुल 5,449 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, जो बुधवार को शुरू हुए।