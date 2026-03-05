Main Menu

Silver Price Today: चांदी में जबरदस्त हलचल, खरीदारी से पहले जान लें आज का नया भाव

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 05 Mar, 2026 04:59 PM

silver price today 5 march 2026

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है।

Silver Price Today : अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ती अनिश्चितता के कारण निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं की ओर बढ़ रहा है, जिससे बाजार में तेजी और गिरावट दोनों देखने को मिल रही है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे तक चांदी का वायदा भाव लगभग 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ करीब 2,62,500 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में यह करीब 2,61,390 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। गौरतलब है कि वायदा बाजार में चांदी ने 29 जनवरी 2026 को करीब 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम का रिकॉर्ड स्तर छुआ था।

IBJA के अनुसार चांदी का ताजा भाव

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार सुबह चांदी का भाव करीब 2,71,347 रुपये प्रति किलो था। हालांकि दोपहर तक इसमें गिरावट आई और कीमत लगभग 2,57,800 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई। वहीं बाजार रिपोर्ट्स के अनुसार रिटेल मार्केट में चांदी का औसत भाव लगभग 2,85,000 रुपये प्रति किलो के आसपास बताया जा रहा है।

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का भाव

राज्य के विभिन्न सर्राफा बाजारों में चांदी की कीमतें लगभग समान स्तर पर बनी हुई हैं। गुरुवार को बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी के भाव इस प्रकार रहे:

  • शहर    10 ग्राम    100 ग्राम    1 किलो
  • पटना    ₹2,850    ₹28,500    ₹2,85,000
  • गया    ₹2,850    ₹28,500    ₹2,85,000
  • मुजफ्फरपुर    ₹2,850    ₹28,500    ₹2,85,000
  • भागलपुर    ₹2,850    ₹28,500    ₹2,85,000
  • दरभंगा    ₹2,850    ₹28,500    ₹2,85,000
  • पूर्णिया    ₹2,850    ₹28,500    ₹2,85,000

पिछले दिन चांदी में आई थी तेजी

बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तनाव बढ़ने के कारण चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। MCX पर मई वायदा चांदी करीब 1.84 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2,70,200 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। हालांकि इस दौरान सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (Silver ETFs) में गिरावट दर्ज की गई और कई बड़े फंड्स में 7 प्रतिशत से अधिक की कमजोरी देखने को मिली।

विश्लेषकों के अनुसार MCX में चांदी को करीब 2,50,000 रुपये और 2,70,000 रुपये के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, जबकि ऊपर की ओर 3,00,000 रुपये और 3,20,000 रुपये के स्तर पर रेजिस्टेंस माना जा रहा है।

