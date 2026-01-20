बिहार में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार, अटेंडेंस बनाने के नाम पर मांगी थी 2 हजार की रिश्वत...निगरानी की टीम ने रंगेहाथ दबोचा

Aurangabad Crime News: बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सोमवार को औरंगाबाद जिले में दाउदनगर अनुमंडलीय अस्पताल के लिपिक बृजमोहन लाल को दो हजार रूपए रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो सूत्रों ने बताया कि गया जिले के कोठी थाना क्षेत्र के बसुरा...

Aurangabad Crime News: बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सोमवार को औरंगाबाद जिले में दाउदनगर अनुमंडलीय अस्पताल के लिपिक बृजमोहन लाल को दो हजार रूपए रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार कर लिया।



ब्यूरो सूत्रों ने बताया कि गया जिले के कोठी थाना क्षेत्र के बसुरा गांव निवासी और परिवादी अर्चना कुमारी ने पटना ब्यूरो के कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी थी कि लिपिक बृजमोहन लाल के द्वारा उनसे 24 अक्टूबर 2025 से दो नवंबर 2025 तक अवकाश आवेदन देने के बाद अवकाश उपभोग कर कार्यालय आने पर उनके और स्टाफ नर्स जूली का अवकाश के दिनों का हाजरी बनवाने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है, जबकि अवकाश के दिनों का वेतन भुगतान किया जा चुका है।ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया।



प्रथम द्दष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद कांड अंकित कर पटना ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक और अनुसंधानकर्ता आदित्य राज नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया। सूत्रों ने बताया कि धावादल द्वारा कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त बृजमोहन लाल को दो हजार रूपए रिश्वत लेते हुए उनके कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ के बाद उसे पटना निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

