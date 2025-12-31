Main Menu

  • आरा में घूसखोर पंचायत सचिव गिरफ्तार, जन्म प्रमाणपत्र बनाने के नाम पर मांगी थी 10 हजार की रिश्वत, निगरानी टीम ने रंगे हाथ दबोचा

31 Dec, 2025 11:27 AM

bribe taking panchayat secretary arrested in arrah

Bihar Crime News: विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) की टीम ने मंगलवार को बिहार के आरा सदर ब्लॉक ऑफिस में जन्म प्रमाणपत्र बनाने के नाम पर 10 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए एक पंचायत सचिव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र प्रसाद शेखपुरा जिले के...

Bihar Crime News: विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) की टीम ने मंगलवार को बिहार के आरा सदर ब्लॉक ऑफिस में जन्म प्रमाणपत्र बनाने के नाम पर 10 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए एक पंचायत सचिव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र प्रसाद शेखपुरा जिले के कुसुमा हाल्ट के रहने वाले है और पिछले तीन साल से आरा सदर प्रखंड के दौलतपुर और पिरौटा पंचायत में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत थे।

शिकायत करने वाले मोतिहारी जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के गौरेगांव गांव निवासी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि उनकी बेटी की शादी दरियापुर गांव में हुई है। वह अपनी सास के लिए जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए पिछले चार महीने से आरा सदर ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगा रही थी। सभी औपचारिकता पूरी होने और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) के साइन होने के बावजूद, सर्टिफिकेट बनाने में जानबूझकर देरी की गई। शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया कि पंचायत सेक्रेटरी जितेंद्र प्रसाद ने शुरू में सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 20 हजार रुपये मांगे, जिसे बार-बार कहने पर घटाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया। बार-बार की मांगों से परेशान होकर नवीन कुमार सिंह ने 29 दिसंबर को स्पेशल विजलेंस विभाग में शिकायत की। विजलेंस विभाग ने शिकायत की सत्यता की जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए।

पंचायत सचिव रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

वहीं, मंगलवार को, जब आरोपी ने रिश्वत के पैसे लिए और उन्हें टेबल के नीचे छिपाने की कोशिश की, तभी निगरानी की टीम ने तुरंत उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। विशेष निगरानी विभाग के डीएसपी चंद्र भूषण ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा, “बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए गैर-कानूनी रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। वेरिफिकेशन के बाद, कार्रवाई की गई और पंचायत सेक्रेटरी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।” 

