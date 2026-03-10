Main Menu

VIDEO: सरेराह युवती की मांग में सिंदूर भरा सिंदूर, सीसीटीवी में कैद घटना

Edited By Ramanjot, Updated: 10 Mar, 2026 03:57 PM

#Rohtas #ViralVideo #Bihar रोहतास जिले के तिलौथू से सोमवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है,  यहां एक युवक द्वारा सरेआम अपनी महिला मित्र की मांग में सिंदूर भरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से...

Rohtas Viral Video: रोहतास जिले के तिलौथू से सोमवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है,  यहां एक युवक द्वारा सरेआम अपनी महिला मित्र की मांग में सिंदूर भरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि यह घटना तिलौथू थानाक्षेत्र के न्यू एरिया मोहल्ले की है...

