6 जनवरी की वो काली रात और 5 दिन का कोमा... NEET छात्रा मौत मामले में CBI ने संभाला मोर्चा, रीक्रिएट होगा क्राइम सीन!

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में CBI ने शनिवार को अपनी जांच शुरू कर दी है।

NEET candidate death: CBI अधिकारियों की एक टीम ने शनिवार को बिहार की राजधानी में एक NEET कैंडिडेट की मौत की जांच के सिलसिले में यहां एक गर्ल्स हॉस्टल का दौरा किया। यह दौरा सेंट्रल एजेंसी द्वारा औपचारिक रूप से केस अपने हाथ में लेने और FIR दर्ज करने के एक दिन बाद हुआ है।



31 जनवरी को केस CBI को सौंपा

जहानाबाद की रहने वाली NEET कैंडिडेट 6 जनवरी को पटना के चित्रगुप्त नगर में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बेहोश मिली थी। वह कोमा में थी और पांच दिन बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। इस मौत से बड़ा पॉलिटिकल हंगामा हुआ, जिसके बाद सरकार ने 31 जनवरी को केस CBI को सौंप दिया। उसके परिवार ने आरोप लगाया था कि उसका सेक्शुअल असॉल्ट हुआ था, और अधिकारियों पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। बाद में, पुलिस ने हॉस्टल के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया।



पटना के हॉस्टल में रीक्रिएट होगा क्राइम सीन!

पुलिस के मुताबिक, CBI के अधिकारियों ने पटना पुलिस के अधिकारियों के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल का दौरा किया और वहां के कुछ कर्मचारियों से घटनाओं के क्रम के बारे में पूछताछ की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अगर ज़रूरत पड़ी, तो CBI के अधिकारी हॉस्टल और अस्पतालों से जुड़े क्राइम सीन को भी रीक्रिएट कर सकते हैं। पुलिस के एक सूत्र ने कहा, "CBI के अधिकारी पटना पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के नतीजों की जांच करेंगे, जिसने DNA टेस्टिंग के लिए परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों सहित लगभग 30 लोगों से ब्लड सैंपल इकट्ठा किए थे।"