  • बिहार के इस जिले में हड़कंप: पुलिस ने 24 लोगों को दबोचा, देसी पिस्टल और खोखे बरामद – जानिये क्या है पूरा मामला?

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Jan, 2026 09:42 AM

बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस ने अवैध शराब सेवन और हथियार लहराने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है।

Bhojpur News: बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस ने अवैध शराब सेवन और हथियार लहराने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। गजराजगंज ओपी क्षेत्र के बड़का गांव में 7 जनवरी 2026 की रात बच्चे की छठी के मौके पर आयोजित नाच कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग और शराब पीने की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। संयुक्त टीम ने मौके पर छापेमारी कर 24 लोगों को हिरासत में लिया। सभी का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसमें हरेक के नशे में होने की पुष्टि हुई।

मौके से मिली पिस्टल और खोखे

पुलिस को घटनास्थल से एक देसी पिस्टल और तीन इस्तेमाल हुए कारतूस (खोखा) बरामद हुए। हर्ष फायरिंग से गांव में मौजूद महिलाओं, बच्चों और अन्य ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी। कार्यक्रम का आयोजक पुलिस के पहुंचते ही फरार हो गया, लेकिन मौजूद 24 लोगों को पकड़ लिया गया।

पुलिस ने जिन 24 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

हरेंद्र यादव, कुंदन कुमार, सुमित कुमार, अंकुश यादव, सूरज यादव उर्फ विशाल यादव, धनंजय कुमार यादव, तेजू यादव, अभिराज कुमार, पीयूष कुमार, रवि कुमार, मिथिलेश कुमार यादव, ऋषिकेश कुमार, राम कुमार यादव, हरेराम कुमार यादव, पिंटू कुमार यादव, अरुण कुमार, निशांत कुमार सिंह, महंथ यादव, नितेश कुमार, मनोज कुमार यादव, पंकज कुमार सिंह, धर्मवीर यादव, अमरदीप यादव और प्रद्युम्न कुमार।

सभी को जेल भेजा गया

भोजपुर एसपी राज ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी 24 आरोपी शराब के नशे में थे। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब और हथियारों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नाच-गाने के नाम पर हथियार लहराना और फायरिंग करना पूरी तरह गलत था, जिससे माहौल खराब हो गया।

