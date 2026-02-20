Gold Price Today : बढ़ गए सोने के भाव, खरीदने से पहले जानिये अपने शहर का लेटेस्ट रेट

सोने की कीमतों में आज फिर हलचल देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी Multi Commodity Exchange of India (MCX) पर सोने का वायदा भाव दोपहर 3 बजे तक 1.05% की तेजी के साथ 1,619 रुपये बढ़कर 1,56,438 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

Gold Price Today : सोने की कीमतों में आज फिर हलचल देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी Multi Commodity Exchange of India (MCX) पर सोने का वायदा भाव दोपहर 3 बजे तक 1.05% की तेजी के साथ 1,619 रुपये बढ़कर 1,56,438 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले यह 1,54,819 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वायदा बाजार में 29 जनवरी को सोना 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

वैश्विक बाजार में भी सोना मजबूत बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमत लगभग 4,991 डॉलर प्रति औंस के आसपास रही। न्यूयॉर्क बाजार में भी तेजी दर्ज की गई, जिससे घरेलू बाजार पर असर पड़ा है।

IBJA के अनुसार आज का सोना भाव (प्रति 10 ग्राम)

Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार सुबह से दोपहर तक कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई।

कैरेट सुबह का रेट दोपहर का रेट

24 कैरेट ₹1,54,570 ₹1,54,438

23 कैरेट ₹1,53,951 ₹1,53,820

22 कैरेट ₹1,41,586 ₹1,41,465

18 कैरेट ₹1,15,928 ₹1,15,829

14 कैरेट ₹90,424 ₹90,346

बिहार के प्रमुख शहरों में आज का Gold Jewellery Rate

पटना (Patna Gold Rate)

24 कैरेट: ₹1,56,220

22 कैरेट: ₹1,43,200

18 कैरेट: ₹1,17,180

गया (Gaya Gold Rate)

24 कैरेट: ₹1,56,150

22 कैरेट: ₹1,43,100

18 कैरेट: ₹1,17,050

मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur Gold Rate)

24 कैरेट: ₹1,56,180

22 कैरेट: ₹1,43,150

18 कैरेट: ₹1,17,120

भागलपुर (Bhagalpur Gold Rate)

24 कैरेट: ₹1,56,200

22 कैरेट: ₹1,43,180

18 कैरेट: ₹1,17,150

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,58,650 रुपये प्रति 10 ग्राम (टैक्स सहित) तक पहुंच गया था। वहीं मुंबई और कोलकाता में रेट 1,56,170 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रहे। बिहार के बाजारों में कीमतें राष्ट्रीय औसत के करीब बनी हुई हैं, हालांकि स्थानीय टैक्स और ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है।

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत वैश्विक संकेत और घरेलू मांग के कारण सोने में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। बिहार में शादी सीजन और त्योहारी मांग के कारण ज्वेलरी की खरीदारी बढ़ रही है।

यदि आप निवेश के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं तो: