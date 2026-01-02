मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का 2 दिवसीय बिहार दौरा, पटना हाईकोर्ट में विकास कार्यों का करेंगे शुभारंभ

Bihar News: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Supreme Court Chief Justice Surya Kant) शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे पटना उच्च न्यायालय परिसर में न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने से जुड़ी कई...

Bihar News: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Supreme Court Chief Justice Surya Kant) शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे पटना उच्च न्यायालय परिसर में न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

CJI सूर्यकांत भूमि पूजन समारोह में भी लेंगे भाग

शनिवार को मुख्य न्यायाधीश एडीआर भवन, सभागार, प्रशासनिक ब्लॉक, बहुमंजिला कार पार्किंग, आईटी भवन, महाधिवक्ता कार्यालय के एनेक्स भवन, आवासीय परिसर तथा अस्पताल भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे गयाजी में निर्मित जजेस गेस्ट हाउस का पटना से ही ई-उद्घाटन भी करेंगे। वहीं पटना जिले के पुनपुन प्रखंड के पोठही गांव में प्रस्तावित बिहार न्यायिक अकादमी के नए कैंपस के लिए आयोजित भूमि पूजन समारोह में भी भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के कई अन्य माननीय न्यायाधीशों की उपस्थिति रहेगी। इनमें न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह सहित उच्च न्यायालय के अन्य माननीय न्यायाधीश शामिल होंगे। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (डिज़ाइनेट, पटना उच्च न्यायालय) न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय परिसर में न्यायिक, प्रशासनिक एवं आवासीय सुविधाओं के विस्तार को लेकर व्यापक बुनियादी ढांचा उन्नयन कार्य चल रहा है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 302.56 करोड़ रुपये है, जबकि कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 46,675 वर्ग मीटर होगा। इन सभी परियोजनाओं का पर्यवेक्षण बिहार सरकार के विधि विभाग द्वारा किया जा रहा है।

पार्किंग सुविधा भी होगी उपलब्ध

पटना उच्च न्यायालय परिसर में प्रस्तावित एडीआर भवन एवं सभागार का निर्माण 8,055 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जाएगा। इसमें बेसमेंट में 76 वाहनों की पार्किंग, पांच मध्यस्थता कक्ष, विभिन्न मंजिलों पर एक हजार लोगों की बैठने की क्षमता वाला सभागार, सम्मेलन कक्ष, प्रतीक्षा क्षेत्र, पैंट्री और सुलभ शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी। इसी तरह बहुमंजिला कार पार्किंग का निर्माण 18,136 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जाएगा, जिसमें 508 वाहनों की पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी। प्रत्येक मंजिल पर चालक प्रतीक्षा कक्ष और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासनिक, आईटी और सेंट्रल फॉयर भवन का निर्माण 17,191 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में होगा, जिसमें विभिन्न कार्यालय, प्रशिक्षण कक्ष, सर्वर एवं विद्युत कक्ष के साथ 204 वाहनों की पार्किंग सुविधा उपलब्ध रहेगी।

हाईकोर्ट परिसर में बनाया जाएगा नया जी+4 अस्पताल भवन

हाईकोर्ट परिसर में एक नया जी+4 अस्पताल भवन भी बनाया जाएगा, जिससे माननीय न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मियों और आगंतुकों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं बिहार न्यायिक अकादमी का नया कैंपस पुनपुन प्रखंड के पोठही (धरहरा क्षेत्र) में 38.77 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। यह कैंपस न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इसे देश की प्रमुख न्यायिक अकादमियों में से एक के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गयाजी में निर्माणाधीन जजेस गेस्ट हाउस जिले में आने वाले माननीय न्यायाधीशों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और आधुनिक आवास सुविधा प्रदान करेगा। यह पूरा कार्यक्रम पटना उच्च न्यायालय की अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और न्यायिक प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।